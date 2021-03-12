С хороводом и блинами. Иностранные студенты алтайского вуза отметили Масленицу

Фото: пресс-служба АГМУ
Факультет иностранных студентов АГМУ устроил для своих учащихся праздничные мероприятия, посвященные Масленице. В частности, на базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств гостям из-за рубежа рассказали о традициях празднования Масленицы на Руси и как эти традиции сохраняются сегодня.
Также для студентов провели фотосессию в русских народных костюмах, учащиеся водили хоровод, принимали участие в театрализованном представлении, а затем ели блины.
Если вы не знаете, как отпраздновать Масленицу в Барнауле, мы уже собрали путеводитель. Пользуйтесь.
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Иностранные студенты алтайского вуза отметелили Масленицу