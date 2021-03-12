С хороводом и блинами. Иностранные студенты алтайского вуза отметили Масленицу

Фото: пресс-служба АГМУ

Факультет иностранных студентов АГМУ устроил для своих учащихся праздничные мероприятия, посвященные Масленице. В частности, на базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств гостям из-за рубежа рассказали о традициях празднования Масленицы на Руси и как эти традиции сохраняются сегодня.

Также для студентов провели фотосессию в русских народных костюмах, учащиеся водили хоровод, принимали участие в театрализованном представлении, а затем ели блины.

Если вы не знаете, как отпраздновать Масленицу в Барнауле, мы уже собрали путеводитель. Пользуйтесь.