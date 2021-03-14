Воскресенье, 14 Март, 10:30

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,51
€ 87,8
-15°


4380525 +0
Обь
-14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2021 8 марта-2021 год Коронавирус на Алтае
Новости

"Жалеем, что воры без работы останутся?" Экологи предложили сократить аренду лесов

, ИА "Амител"
Ограничить вырубку ленточного бора частниками и создать карту охраняемых территорий предложили эксперты ОНФ
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Экологи предложили ликвидировать частные хозяйства по лесозаготовке, которые расположены на охраняемой территории уникального для России ленточного бора. А также ввести закон, который позволит ограничивать частников в аренде леса на территории региона. Проблему полулегальной вырубки в Алтайском крае пытаются решить уже не первый год, но процесс идёт туго. Корреспондент amic.ru узнал, почему хозяйства занимают охраняемую землю и какие ещё проблемы угрожают уникальному лесному массиву края.

"Законное воровство"

В аренде у частных предпринимателей находится 971,2 тыс. га леса в Алтайском крае (всего лесной массив занимает 4429,4 тыс. га). По закону арендаторы могут вести на этих землях лесозаготовку, но они обязаны восполнять использованный ресурс (высаживать новые деревья) и следить за состоянием территории.

"Ленточный бор – это ценный лес, отдельная категория в Конституции. У нас в этих лесах – особо охраняемые заказники, там не только растения, но и птицы, животные. И эти заказники арендуют для заготовки древесины. Это немыслимо!" – выразил негодование эксперт ОНФ Алексей Грибков.

Согласно Лесному кодексу РФ, для получения лесных земель в аренду учредитель лесхоза должен подать заявление в администрацию или муниципалитет. В заявке указать определённые участки лесного массива и сроки (как правило, берут территорию на 49 лет). Если заявку одобряют, предприниматель имеет право развернуть в лесополосе заготовку древесины, организовать хозяйство и нанять рабочих.

С 2014 года ОНФ по указу президента расширяет "зелёный пояс" региона и старается сохранять максимальное количество нетронутых вырубкой участков ленточного бора. И по их планам на расширение – часть арендаторов нужно ликвидировать.

По данным экспертов ОНФ, не все предприниматели высаживают новые деревья  взамен вырубленных, ухудшая экосистему ленточного бора. Часть арендованных лесных массивов уже приобрели статус особо охраняемых, однако по закону о лесном хозяйстве, ранее арендованный лес фактически вырубают законно. Получился конфликт интересов, при котором одни хотят сохранить свой бизнес, а другие – экосистему.

"У нас нет гармоничной системы взаимодействия развития городов, парков, зелёных зон при растущем количестве вырубки и застроек. Необходимо прийти к балансу, чтобы не потерять огромную экосистему. И в идеале сохранение леса нужно начинать с ликвидации части хозяйств, которые на данный момент расположены в черте охраняемой зоны", – предложили на экологическом круглом столе эксперты ОНФ.

Сохранить лес или рабочие места?

Позиция городской и краевой администрации не такая радикальная, как у экологов. Чиновники считают, что резкая ликвидация лесных хозяйств приведёт к коллапсу. Регион лишится части налогового дохода, а сотни людей останутся без работы. Этого допускать нельзя. Впрочем, как и вырубки особо ценного лесного массива. Но пока что приоритет администрации края склоняется в пользу сохранения рабочих мест. А ответственность за сохранность ленточного бора региональные власти предпочли делегировать федералам.

"Лес – это федеральная собственность, и мы должны работать в рамках действующего законодательства. Лезть к арендаторам, у которых договор на определённое количество лет, и нарушать договорённости в нашу юрисдикцию не входит. Не надо говорить, что мы ничего не делаем, мы делаем только то, что обязаны по закону, остальное – дело федералов", – прокомментировал ситуацию представитель Минприроды Алтайского края.

Минприроды предлагает компромиссный вариант: не закрывать лесничества, а сократить количество арендуемых территорий и забрать у каждого хозяйства не менее 30% объёма леса. А также договориться восполнить утраченный ресурс новыми посадками. ОНФ не вполне согласен с такой позицией, поскольку не во всех районах удаётся договориться с лесничествами об уступках. Так, отдавать охраняемый лес отказываются в Егорьевском, Волчихинском и ряде других районов.

"Перед нами стоит задача – сохранить ленточный бор, а у нас постоянные отговорки, препятствия. За что мы переживаем? За то, что воры без работы останутся, а преступники в тюрьму сядут? Мы за это сильно переживаем, а не за экологию региона, так нельзя", – возмущается эксперт ОНФ Любовь Бельдеева.

ОНФ предлагает строгие меры: внести поправки в законодательство. А именно – создать закон о правах передачи природных земель в аренду. Этот закон позволит ограничить частников и запретить аренду части лесного массива. Это усложнит получение разрешения на лесозаготовку и поможет экологам расширить "зелёную зону".

Помимо этого, экологи предложили создать карту особо охраняемых природных зон Алтайского края и распространить её по всему региону, чтобы избежать незаконной вырубки местными жителями и усилить гражданский контроль за соблюдением лесного законодательства.

Не только вырубки

Вырубка – не единственная угроза экосистеме ленточного бора. В лесу, особенно в пределах городов, копится строительный и медицинский мусор. Помимо этого, жители региона не раз замечали ассенизаторские машины, которые сливали отходы в лесополосе. За 2020 год в Алтайском крае было ликвидировано девять лесных свалок.

Одной из главных экологических целей 2021 года стало очищение ленточного бора от загрязнений и увеличение количества особо охраняемых зон. А отслеживать нарушителей экологии ОНФ предлагает специально сформированным гражданским отрядом активистов.

"Лес – это не только наш каркас, это наше уникальное наследие, и это нельзя оставлять без пристального внимания", – подытожил дискуссию эксперт ОНФ Алексей Грибков.

Ещё в этом году в планах – расширение Тигирекского заповедника, работа по созданию нового национального парка, разработка идеи нацпарка "Горная Колывань", открытие которого запланировано на 2024 год. В черте Барнаула ОНФ хочет облагородить Булыгино и восстановить старый пляж. Несмотря на активную работу по расширению охраняемых природных территорий, ОНФ не может полностью рассчитывать на поддержку государства, поскольку чиновники не сходятся во взглядах с экологами. Однако активисты надеются на успешные изменения законодательства в пользу сохранения уникального леса.

Материалы по теме

 

Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

14.03.2021 08:15
- гость -

По берегам Бии вырубили и все законно. Земля сельскохозяйственных назначений.

14.03.2021 08:17
- гость -

Экологи которые кормятся с руки правительства, которое это всё и организовало просто смешны. Очевидно, что их неожиданная активность связанна с предстоящими выборами.

14.03.2021 08:22
- гость -

Ограничить вырубку ленточного бора частниками
------------

Так это и сейчас так. Вовсе не каждый частник может зайти в бор и рубить что хочет, а только тот кто положил нужную сумму в нужный карман. Так что в условиях тотальной коррупции от любых ограничений толку не будет.
Чтобы спасти наш бор необходим полный запрет на вырубку в течении хотя-бы лет 20.

14.03.2021 08:30
- гость -

Дело это полулегальное,поэтому процесс идёт туго.

14.03.2021 08:35
- гость -

Из-за чего постоянно используется смазка.

14.03.2021 08:57
- гость -

Было бы смешно, если бы не было так грустно.

14.03.2021 09:06
Чучмек

Ничего удивительного. Крышевание беспредельщиков администрацией - следствие тесного сплетения представителей бизнеса и власти...

14.03.2021 09:12
- гость -

Пустое. Организовали бы они его расчистку. За Кордоном лес уже полностью зарос сорняками и кленом.

14.03.2021 09:53
- гость -

В действительности все далеко не так...Холдинг Алтайлес добивает лесхозы и лесничества для того что бы забрать лес...Экологи пляшут под их дудку....Во время СССР именно лесхозы обеспечивали лесозаготовку и лесовоспроизведение ...Холдинг только лес вырезает и вывозит в Павловск на переработку...Что после них в лесу остается-ужас...Экологи-идите в лес и смотрите что там творится и пишите об этом...Пешочком по лесу-пешочком...Увидите море валежника сухостоя и что остается после лесозаготовок

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
10:09
19 случаев COVID-19 выявили за сутки в Республике Алтай 0
09:39
Правительство не даст денег Алтайскому краю в рамках госпомощи регионам Сибири 9
09:06
Диетолог назвал способ избежать переедания 0
08:39
"Аватар" Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом 1
08:10
"Жалеем, что воры без работы останутся?" Экологи предложили сократить аренду лесов 9
07:39
Пеките блинцы! Весёлые поздравления с Масленицей 0
07:08
Власти опровергли запрет на празднование Масленицы в барнаульском парке "Арлекино" 7
06:44
Прощёное воскресенье 2021: у кого просить прощения и как правильно это делать 5
06:05
Гололёд и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 14 марта 0
23:48
Такой день. Розыск беглого экс-спецназовца и принудительная вакцинация от COVID-19 2
23:13
Российская лыжница Юлия Ступак взяла золото в масс-старт в финале Кубка мира 0
22:48
В Евросоюзе задумались о "менее воинственном подходе" к отношениям с Россией 6
22:21
Сотрудники скорой помощи Бийска устроили конфликт с начальством из-за ковидных выплат 0
21:49
Инфекционист оценил возможность отмены ограничений по COVID-19 в России 2
21:17
Губернатор Томенко обсудил лучшие муниципальные практики Алтайского края 2
20:49
Четыре человека погибли при крушении военного самолета в Казахстане 0
20:18
Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни для Евровидения-2021 2
19:51
Соцсети: работников алтайского предприятия принуждают прививаться от COVID-19 5
19:19
В РПЦ выразили обеспокоенность идеей ввода ковид-паспортов 0
18:46
Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 60 тысяч долларов 2
18:19
Поезд наехал на легковой автомобиль на путях неподалёку от Рубцовска 2
17:48
Путин назвал причину, по которой в Крыму провели референдум о присоединении к России 8
17:18
Опасного экс-спецназовца и рецидивиста объявили в розыск в Алтайском крае 7
16:48
Доктор Мясников рассказал, как россиянам пережить весну 2021 года 0
16:13
Почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:45
Автомобиль перевернулся на крышу в центре Барнаула 9
15:12
Власти неожиданно запретили проведение Масленицы в парке "Арлекино" 6
14:43
Врач рассказал о семи вирусах, которые могут вызвать рак 0
14:29
Бийские справороссы поменяют руководство 1
14:11
В Республике Алтай кочегар использовал рабочее помещение в качестве притона 4
13:39
России отказали в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде 20
13:08
В ГИБДД определили самое аварийное время на дорогах 2
12:36
14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 3
12:11
Российский иммунолог заявил о клеточной защите организма от коронавируса 0
11:38
22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:08
Представители ЕС прокомментировали решение о недопуске Белоруссии на Евровидение 21
10:42
Минтруд предложил скорректировать выплаты на детей для нуждающихся 1
10:12
Мошенник напугал жительницу Барнаула мошенниками и украл её деньги 4
09:48
Шедевральный десерт к Масленице: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом от Sofi 3
09:01
Сила стихий: как контролировать воду, тепло и вентиляцию в энергоэффективном доме 0
08:36
Ученые подсчитали, когда закончится кислород на Земле 11
08:04
Картошка на вес золота. Что и на сколько подорожало за год в Алтайском крае? 36
07:38
Верните УЗИ беременным. Сорок тысяч человек подписали петицию против приказа Минздрава 10
07:10
Индекс блинчика: сколько стоит приготовить блины на Масленицу? Инфографика 0
06:32
Политики, злодеи и воры. Какие странные чучела сжигали на Масленицу 8
06:08
Похолодание и гололедица. О погоде в Алтайском крае 13 марта 0
23:55
Такой день. Пожар у радиозавода в Барнауле и расследование заболеваемости в школе 0
23:37
Сибиряк пригласил Путина на свадьбу и получил подарок от ОНФ 5
23:17
На Алтае женщина пять лет истязала ребёнка, взятого ею под опеку 2
22:54
В Алтайском крае сотрудники ГИБДД потушили загоревшийся лесовоз 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.