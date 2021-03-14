"Жалеем, что воры без работы останутся?" Экологи предложили сократить аренду лесов

Экологи предложили ликвидировать частные хозяйства по лесозаготовке, которые расположены на охраняемой территории уникального для России ленточного бора. А также ввести закон, который позволит ограничивать частников в аренде леса на территории региона. Проблему полулегальной вырубки в Алтайском крае пытаются решить уже не первый год, но процесс идёт туго. Корреспондент amic.ru узнал, почему хозяйства занимают охраняемую землю и какие ещё проблемы угрожают уникальному лесному массиву края.

"Законное воровство"

В аренде у частных предпринимателей находится 971,2 тыс. га леса в Алтайском крае (всего лесной массив занимает 4429,4 тыс. га). По закону арендаторы могут вести на этих землях лесозаготовку, но они обязаны восполнять использованный ресурс (высаживать новые деревья) и следить за состоянием территории.

"Ленточный бор – это ценный лес, отдельная категория в Конституции. У нас в этих лесах – особо охраняемые заказники, там не только растения, но и птицы, животные. И эти заказники арендуют для заготовки древесины. Это немыслимо!" – выразил негодование эксперт ОНФ Алексей Грибков.

Согласно Лесному кодексу РФ, для получения лесных земель в аренду учредитель лесхоза должен подать заявление в администрацию или муниципалитет. В заявке указать определённые участки лесного массива и сроки (как правило, берут территорию на 49 лет). Если заявку одобряют, предприниматель имеет право развернуть в лесополосе заготовку древесины, организовать хозяйство и нанять рабочих.

С 2014 года ОНФ по указу президента расширяет "зелёный пояс" региона и старается сохранять максимальное количество нетронутых вырубкой участков ленточного бора. И по их планам на расширение – часть арендаторов нужно ликвидировать.

По данным экспертов ОНФ, не все предприниматели высаживают новые деревья взамен вырубленных, ухудшая экосистему ленточного бора. Часть арендованных лесных массивов уже приобрели статус особо охраняемых, однако по закону о лесном хозяйстве, ранее арендованный лес фактически вырубают законно. Получился конфликт интересов, при котором одни хотят сохранить свой бизнес, а другие – экосистему.

"У нас нет гармоничной системы взаимодействия развития городов, парков, зелёных зон при растущем количестве вырубки и застроек. Необходимо прийти к балансу, чтобы не потерять огромную экосистему. И в идеале сохранение леса нужно начинать с ликвидации части хозяйств, которые на данный момент расположены в черте охраняемой зоны", – предложили на экологическом круглом столе эксперты ОНФ.

Сохранить лес или рабочие места?

Позиция городской и краевой администрации не такая радикальная, как у экологов. Чиновники считают, что резкая ликвидация лесных хозяйств приведёт к коллапсу. Регион лишится части налогового дохода, а сотни людей останутся без работы. Этого допускать нельзя. Впрочем, как и вырубки особо ценного лесного массива. Но пока что приоритет администрации края склоняется в пользу сохранения рабочих мест. А ответственность за сохранность ленточного бора региональные власти предпочли делегировать федералам.

"Лес – это федеральная собственность, и мы должны работать в рамках действующего законодательства. Лезть к арендаторам, у которых договор на определённое количество лет, и нарушать договорённости в нашу юрисдикцию не входит. Не надо говорить, что мы ничего не делаем, мы делаем только то, что обязаны по закону, остальное – дело федералов", – прокомментировал ситуацию представитель Минприроды Алтайского края.

Минприроды предлагает компромиссный вариант: не закрывать лесничества, а сократить количество арендуемых территорий и забрать у каждого хозяйства не менее 30% объёма леса. А также договориться восполнить утраченный ресурс новыми посадками. ОНФ не вполне согласен с такой позицией, поскольку не во всех районах удаётся договориться с лесничествами об уступках. Так, отдавать охраняемый лес отказываются в Егорьевском, Волчихинском и ряде других районов.

"Перед нами стоит задача – сохранить ленточный бор, а у нас постоянные отговорки, препятствия. За что мы переживаем? За то, что воры без работы останутся, а преступники в тюрьму сядут? Мы за это сильно переживаем, а не за экологию региона, так нельзя", – возмущается эксперт ОНФ Любовь Бельдеева.

ОНФ предлагает строгие меры: внести поправки в законодательство. А именно – создать закон о правах передачи природных земель в аренду. Этот закон позволит ограничить частников и запретить аренду части лесного массива. Это усложнит получение разрешения на лесозаготовку и поможет экологам расширить "зелёную зону".

Помимо этого, экологи предложили создать карту особо охраняемых природных зон Алтайского края и распространить её по всему региону, чтобы избежать незаконной вырубки местными жителями и усилить гражданский контроль за соблюдением лесного законодательства.

Не только вырубки

Вырубка – не единственная угроза экосистеме ленточного бора. В лесу, особенно в пределах городов, копится строительный и медицинский мусор. Помимо этого, жители региона не раз замечали ассенизаторские машины, которые сливали отходы в лесополосе. За 2020 год в Алтайском крае было ликвидировано девять лесных свалок.

Одной из главных экологических целей 2021 года стало очищение ленточного бора от загрязнений и увеличение количества особо охраняемых зон. А отслеживать нарушителей экологии ОНФ предлагает специально сформированным гражданским отрядом активистов.

"Лес – это не только наш каркас, это наше уникальное наследие, и это нельзя оставлять без пристального внимания", – подытожил дискуссию эксперт ОНФ Алексей Грибков.

Ещё в этом году в планах – расширение Тигирекского заповедника, работа по созданию нового национального парка, разработка идеи нацпарка "Горная Колывань", открытие которого запланировано на 2024 год. В черте Барнаула ОНФ хочет облагородить Булыгино и восстановить старый пляж. Несмотря на активную работу по расширению охраняемых природных территорий, ОНФ не может полностью рассчитывать на поддержку государства, поскольку чиновники не сходятся во взглядах с экологами. Однако активисты надеются на успешные изменения законодательства в пользу сохранения уникального леса.