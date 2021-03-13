Индекс блинчика: сколько стоит приготовить блины на Масленицу? Инфографика

Блины – главное блюдо масленичной недели. Конечно, у каждой хозяйки есть свои "фирменные" рецепты, но набор продуктов, как правило, остаётся неизменным. Только цена каждый раз разная – из-за инфляции. На сколько в 2021 году подорожали блинчики? Amic.ru всё посчитал. Рассказываем и показываем.

Весной 2021 года подорожал весь продуктовый набор для блинов, кроме соли. В тройке лидеров по росту цен – яйца (цена увеличилась на 22 рубля), растительное масло (на 30 рублей) и сливочное масло (на 30 рублей).

В итоге если вам для блинов придётся приобретать весь набор продуктов: 1 кг муки, 1 кг сахара, 1 кг масла сливочного, 1 литр масла растительного, 1 литр молока и 10 яиц, готовьтесь выложить за это 847 рублей. В 2020 году можно было закупиться на 101 рубль дешевле (средний чек по продуктам на блины в прошлом году составил 746 рублей).

Конечно, все продукты на блины мы не используем. Поэтому индекс порции блинов (а это примерно 15-20 штук) мы высчитаем по классическому рецепту. Для этого берём 3 яйца, 0,5 литра молока, 250 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, 30 граммов растительного (пару столовых ложек) и 60 граммов сахара (3-4 столовые ложки). Замешиваем тесто и считаем, в какую сумму нам обошёлся масленичный день. В этом году на 13,3 рубля дороже, чем в прошлом. В 2021-м порцию блинов мы съедим за 94,7 рубля.

Не забудем и о самых популярных начинках – а ведь цены на них в этом году тоже подросли. Сметана и творог подорожали на 18 рублей (килограмм сметаны в 2021 стоит 178 рублей, а творога – 378 рублей), фарш или говядина подорожала на 13 рублей, килограмм мяса в среднем обойдется нам в 335 рублей.