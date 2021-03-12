Сенатору от Алтайского края прочат скорую отставку

Совет Федерации может вскоре покинуть представитель АКЗС 61-летний Сергей Белоусов, занимающий пост зампредседателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Об этом сообщает РБК.

Сам Белоусов не стал опровергать сведения СМИ, но и не подтвердил их.

Напомним, Белоусов работает в верхней палате российского парламента с 2008 года. В 2016 году был уже в третий раз избран членом Совета Федерации от законодательной власти Алтайского края на первой сессии новоизбранного созыва в начале октября.

Всего в Совете Федерации от Алтайского края два представителя: от законодательной власти избирается из числа депутатов АКЗС, от исполнительной – назначается губернатором сразу после избрания главы региона. Так, Белоусов работает в Совфеде от законодательной власти, а бывший губернатор Александр Карлин – от исполнительной.