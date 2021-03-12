Магнетизм и атомные ядра. АлтГТУ приглашает школьников на бесплатные курсы по физике

АлтГТУ организует для школьников бесплатные подготовительные курсы по физике. Старшеклассники смогут разобрать тематические задания по магнетизму, оптике, атомной и ядерной физике. Занятия будет вести доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Кустов.

Курсы пройдут в онлайн-формате во время весенних каникул: с 25 по 28 марта 2021 года. Расписание уроков:

25 марта – с 15:30 до 18:30;

26 марта – с 15:30 до 18:30;

27 марта – с 10:00 до 13:00;

28 марта – с 10:00 до 13:00.

Вход на курсы – по ссылке. Участникам необходимо пройти регистрацию до 17:00 24 марта 2021 года.