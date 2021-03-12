Климат сложный, интернет стабильный: МегаФон запустит сеть на месторождении меди

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди. Оператор поможет обеспечить сотрудников предприятия устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

Сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения. На первом этапе МегаФон обеспечит устойчивой 4G связью работников и подрядчиков. Для этого до конца года построят четыре базовые станции и организуют резервированные каналы связи. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в том числе за счет внедрения сети Private LTE.

"Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi, который не обладает помехоустойчивостью и имеет плохую защищённость и радиопрозрачность, Private LTE гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для предприятий с высокими требованиями к безопасности и надёжности", – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Сеть Private LTE даст возможность запустить автоматизированные системы управления. Так, станет доступна передача телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Установленные IoT-датчики отслеживают давление в шинах, которые быстро изнашиваются при работе в скалистой местности, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Собственная устойчивая сеть также поспособствует обеспечению безопасности труда: сложные процессы, например буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, сократить число процессов с непосредственным участием людей – одна из первостепенных задач. Там, где это невозможно, используют технологии для оптимизации работы.

"Компания одновременно ведёт строительство самого горно-металлургического комбината, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также горно-капитальные работы. Современные цифровые технологии МегаФона позволят оптимизировать процессы управления строительством сложных и разных по функциям объектов, а также обеспечить максимальную безопасность передачи данных", – отметил генеральный директор "Удоканской меди" Герман Миронов.

МегаФон также обеспечит "Удоканскую медь" цифровой радиосвязью "МегаФон Транкинг" для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видеосообщений. Встроенная геолокация позволяет определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы.