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Сила стихий: как контролировать воду, тепло и вентиляцию в энергоэффективном доме

, ИА "Амител"
Рассказываем о том, что позволит сделать ваш дом надёжным со всех сторон

Энергоэффективные дома сейчас не просто дань моде. Жизнь в таком доме приносит ещё такие приятные бонусы, как выгода и просто удовольствие. Ведь потребление электричества в этих домах меньше, чем в обычных от 30% до 90%. А это значит, что и за "коммуналку" платить приходится меньше. А чтобы стало ещё приятнее, эксперты Plus-one.ru вместе с компанией Schneider Electric рассказывают, что нужно сделать в частных домах и квартирах, чтобы сэкономить свои деньги и ресурсы планеты.

Правильная архитектура

Наверняка вы уже видели дома в виде куба или шара и удивлялись их оригинальности. Так вот, эксперты говорят, что такая форма для частного дома – наилучшая, так как  уменьшается площадь поверхности жилища, отдающая внутреннее тепло.

Ещё один совет, который поможет сэкономить энергию: стройте дом подальше от больших водоёмов, при этом учитывайте такие факторы, как наклон местности и роза ветров.

Окна не стоит делать на северной, северо-западной или западной сторонах. На восточной и южной солнце будет чаще заглядывать в дом, и значит, отдаст больше тепла. А вот с севера или запада лучше пристроить технические помещения и гаражи. Им нужно меньше освещения и обогрева.

Если вы работаете дома, то продумайте и комнату для кабинета. Если вы жаворонок, то лучше всего его обустроить в южной и юго-восточной части дома – там солнце будет с утра заглядывать в окна. Если вы сова и ваша работоспособность усиливается к вечеру, то кабинет лучше расположить в юго-западной части здания.

Вход в дом архитекторы рекомендуют обустраивать с южной стороны, так как зимой снег там будет таять быстрее, сооветственно, сил на его уборку придётся тратить меньше.

Теплоизоляция

Если вы строите дом из железобетона и кирпича, то пол лучше утеплять с помощью термоизоляционной плиты из вспененного полиизоцианурата (PIR). Эксперты утверждают, что в составе этих плит нет вредных формальдегидных смолы и стирола. Можно также устроить насыпную теплоизоляцию или использовать минераловатные плиты. Поверх всего этого настоящие строители обычно укладывают пароизоляционную плёнку, а потом уже и сам пол.

Если пол в вашем доме деревянный, то сначала нужно постелить гидроизоляционную плёнку и черновой пол, затем теплоизоляционный материал, потом пароизоляционную плёнку и поверх всего – пол. При этом толщина теплоизоляционного слоя не должна быть меньше 100 мм.

Чтобы утеплить стены, толщина первичного изоляционного слоя должна быть не менее 150-200 мм. Дополнительное утепление стен нужно проводить снаружи здания. Сделать это можно с помощью подвесного вентилируемого фасада. Здесь также монтируется гидроизоляционная плёнка, а затем теплоизоляция, для которой можно использовать минераловатную плиту и затем пароизоляционную плёнку.

Для утепления крыши укрепляют гидроизоляционную плёнку, затем используют минераловатную плиту, теплоизол или насыпной утеплитель, а потом, если какой-то из изолирующих материалов был гидрофобным, ещё и пароизоляционную плёнку. Усилить теплоизоляцию можно с помощью эковаты и пеностекла.

Чтобы убедиться в экологичности используемых вами строительных материалов, смотрите на экомаркировки (например, знак "Листок жизни"), а также поинтересуйтесь о наличии экодекларации EPD. Это документ, в котором содержится информация о том, какие ресурсы использовались при изготовлении продукции, а также о воздействии товара на окружающую среду. Маркировка FSC/PEFC гарантирует законную добычу и экологичность древесных материалов.

Утепление окон

Энергосберегающими можно сделать даже окна. Например, если так получилось, что в вашем доме окна всё-таки выходят на север, можно уменьшить их размер или установить несколько стеклопакетов из низкоэмиссионных материалов (стёкла с невидимым металлическим покрытием, не выпускающим на улицу тепло). Можно также  приобрести стеклопакеты, в камеры которых закачан инертный газ аргон (он обеспечивает не только тепло-, но и шумоизоляцию). Кстати, рольставни тоже обеспечивают дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Отопление

Тепловые насосы – один из самых энергоэффективных и экологичных способов отопления частного дома. Они бывают геотермальные (забирают тепло из земли) и воздушные (забирают тепло из атмосферы при температуре до -20°С). Такие насосы, хоть и работают на электричестве, но потребляют очень мало энергии: в три раза меньше, чем производят. Ещё один плюс в том, что в жаркое время года тепловые насосы охлаждают помещения. Стоимость таких насосов 300-500 тыс. руб. Но уже за семь лет они полностью себя окупят.

Не хотите насосы, присмотритесь к солнечным коллекторам. Это еще одна экологичная технология. Коллекторы передают тепловую энергию лучей к жидкостному носителю внутри теплых полов системы горячего водоснабжения. Эксперты отмечают, что затрат электроэнергии при этом никаких, стоимость коллекторов около 130 тыс. руб. Окупаются они примерно за пять лет.

Кроме того, в частных домах и в квартирах можно установить термостаты с автоматической регулировкой подачи тепла.

Вентиляция

Чаще всего в России используют так называемую естественную вентиляцию, при которой воздух поступает через щели или открытые окна, а удаляется через каналы на кухнях и в ванных. Приём хороший, но приводит к значительным теплопотерям. Поэтому эксперты рекомендуют монтировать приточные устройства (клапаны) в стены и на окна. С их помощью можно регулировать поступление фильтруемого теплого воздуха. Кроме того, в комплексе можно использовать авторегулируемые вытяжные решетки. Их устанавливают поверх вентиляции на стене или под потолком, чтобы удалять некачественный воздух.

Контроль за расходом электроэнергии и тепла

Чтобы сократить расход электроэнергии, можно установить датчики движения, которые фиксируют присутствие человека для включения или выключения света. Кроме того, они будут регулировать освещённость в зависимости от объёма солнечного света в помещении. Аналогичные устройства можно установить и на улице. И у тех, и у других есть встроенный таймер. Такие датчики под маркой Argus выпускает Schneider Electric.

При интенсивном и неправильном отоплении, в том числе печном, а также при использовании газовых плит в помещении повышается концентрация CO и CO2. Это поможет зафиксировать датчики качества воздуха и угарного газа. Schneider Electric предлагает установить дома систему автоматизации, например на базе KNX, которая будет контролировать все ваши датчики и выключатели.

"Владелец дома получает контроль над главными инженерными системами любой квартиры или коттеджа: освещение, отопление, водоснабжение, электропотребление, жалюзи. Умные устройства настраиваются через приложение самим пользователем и работают только по заданным алгоритмам", – пояснил продакт-менеджер по системам управления освещением и комфортом Schneider Electric Максим Брок.

Установив умные розетки для обогревателей, чайников, стиральных машин и другой бытовой техники, вы сможете детальнее контролировать расход энергии. И даже создавать расписание работы каждого гаджета. Каждый разъём можно включать и выключать удалённо.

Если вдруг возникают проблемы с коммуникациями, например прорвало трубу, умный дом автоматически перекрывает воду и отправляет уведомление на ваш смартфон. В частном доме система будет управлять ещё и отопительным котлом, внешними рольставнями и уличными IP-камерами.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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