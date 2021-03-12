На Алтае женщина пять лет истязала ребёнка, взятого ею под опеку

53-летнюю жительницу Советского района обвиняют в истязании ребёнка, взятого ею под опеку. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, женщина издевалась над мальчиком 2006 года рождения с 2015-го по 2020 год.

"На протяжении пяти лет она избивала и оскорбляла ребёнка, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение", – рассказали в ведомстве.

В связи с тем, что районные органы опеки ненадлежащим образом работали с замещающей семьей, следователи возбудили уголовное дело о халатности. Ребёнка изъяли из семьи, ему оказывают психологическую помощь. Расследование продолжается.