В России впервые за 18 лет снизили ожидаемую продолжительность жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась на 2,2 года, сообщает РБК, уточняя, что это предварительные данные.

Как следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития, показатель сократился до 71,1 года, в то время как годом ранее составлял 73,3 года.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ожидают, что к прежним показателям удастся вернуться не раньше, чем через три года.

Согласно прогнозу, в этом году показатель составит 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

Ранее Росстат рассчитал, сколько людей будет жить в России к 2035 году. Согласно усредненному прогнозу специалистов ведомства, убыль населения страны продолжится. Со 146,7 млн человек в 2020-м число россиян упадет до 143 млн, полагают аналитики.

По их оценкам, даже миграционный прирост не сможет компенсировать естественную убыль населения, которая увеличится почти до 400 тысяч человек в год. При этом средняя продолжительность жизни россиян вырастет с 73 лет в 2020 году до 79 лет в 2035-м.