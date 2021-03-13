Похолодание и гололедица. О погоде в Алтайском крае 13 марта

В субботу, 13 марта, в Алтайском крае ожидается похолодание до -17°C, сообщают в региональном Гидрометцентре.

В отдельных районах выпадет снег, местами метели, по юго-востоку возможны снежные заносы. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 17 м/с в юго-восточных районах. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -12°C до -17°C (в предгорьях – от -7°C).

В Барнауле днем – от -12°C до -14°C. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 6-11 м/с. На дорогах сильная гололедица.

Ранее алтайском Гидрометцентре рассказали, какая погода будет в выходные дни. На смену потеплению придут морозы до -30°С