Представители ЕС прокомментировали решение о недопуске Белоруссии на Евровидение

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в Евровидении белорусской группы "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" в её нынешнем виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

"Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни Евровидение, чтобы сообщить им, что песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", – сказано в сообщении.

Организаторы отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз предложил изменить композицию или выбрать новую песню. В случае отказа Белоруссию могут дисквалифицировать.

Официальный представитель ЕС Дэвид Гудман рассказал о том, что просьбы об изменении песен союз представлял и раньше, так что нынешняя ситуация с Белоруссией не является уникальной.