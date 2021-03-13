Представители ЕС прокомментировали решение о недопуске Белоруссии на Евровидение

Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в Евровидении белорусской группы "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" в её нынешнем виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.
"Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни Евровидение, чтобы сообщить им, что песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе", – сказано в сообщении.
Организаторы отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Союз предложил изменить композицию или выбрать новую песню. В случае отказа Белоруссию могут дисквалифицировать.
Официальный представитель ЕС Дэвид Гудман рассказал о том, что просьбы об изменении песен союз представлял и раньше, так что нынешняя ситуация с Белоруссией не является уникальной.
Комментарии
Ну да...ну да, когда дешевка Джамала обливала "политической" грязью нас, то вроде как все ок., пошлите туда нашего главнюка по космосу, он такие басни споет, все призы наши будут.
Ну какие слова в этой песни не прошли цензуру Евросоюза? Кто знает? Может там есть слова: "долой поляков"?
Взгляни на овощи, всё мясо
Ликуй, пусть даже ты сердит
Мечтай о новых прибамбасах
Их, кстати, можно взять в кредит
О чем это!?
Смотри вперёд, забудь, что было
Вчерашнее сдавай в тираж
По моему предлагает историю забыть. Что тут Евросоюзу могло не понравится?
Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь всем доволен, рад всему
О чем это?
Стирай истории наросты
Овёс, как видно, не в коня
Без прошлого всё будет просто
Ты только слушайся меня
Меняй замшелые устои
Свободный мир неотвратим
Несовременный, недостойный
Ретроград недопустим
Что тут Евросоюзу могло не понравится?
Странная песня
Начало песни - завязка.
В развитии сюжета им много чего могло не понравится...
Немного наивно, но как говорится все по теме, и тема это глобалистам не по душе... Точнее тема по душе, но когда её обсуждают или как тут поют о ней - этто ни есть гутт!
11:51
Для тебя правда это показалось странная песня? Или это стёб у тебя такой?
Если серьезно, то настораживают такие люди
13.03.2021 12:01
- гость -
Для тебя в песне все ясно? И ясно что не понравилось ЕС? Поясни
13.03.2021 11:49
гость
Если короче, она всех хотела научить.
Потому что ЕС в этой песне видит всё, сто они пропихивают к нам