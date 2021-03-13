В ГИБДД определили самое аварийное время на дорогах

Время с 17:00 до 19:00 часов в пятницу и субботу названо самым аварийным на дорогах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитические материалы Госавтоинспекции РФ.

Всего с начала года в стране произошло более девяти тысяч аварий. Примерно 35% от общего количества ДТП приходится на пятницу (1 693) и субботу (1 442). При этом в остальные дни эта доля не превышает 15%.

Согласно аналитическим данным, самым аварийным считается время с 17:00 до 19:00. В этот период с начала года произошло от 658 до 696 аварий. Самым спокойным считается время с трех часов ночи до шести часов утра. В это период произошло около 3% от общего числа ДТП.