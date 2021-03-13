Российский иммунолог заявил о клеточной защите организма от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса. По словам специалиста, клеточный иммунитет имеет большое значение в защите от инфекции.

В случае с коронавирусом значение клеточной защиты пока неясно, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, объяснил медик.

"Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определённые виды иммунных Т-клеток есть", – сказал Крючков.

Он также добавил, что степень и длительность такого рода защиты от коронавирусной инфекции пока неизвестны, пишет kp.ru.

Ранее российские врачи предположили, что заболеваемость коронавирусом в России может вырасти к середине весны.