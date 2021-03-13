России отказали в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде

Представители CAS запретили России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде. Причиной отказа стал запрет на исполнение любой композиции, которая так или иначе касается страны.

"Катюша" – очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", – сказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.

Она также объяснила, что выбор песни – дело сложное, поскольку разные спортсмены предпочитают разные композиции, пишет РИА Новости.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.