России отказали в использовании "Катюши" вместо гимна на Олимпиаде

Представители CAS запретили России использовать "Катюшу" вместо гимна на Олимпиаде. Причиной отказа стал запрет на исполнение любой композиции, которая так или иначе касается страны.
"Катюша" – очень патриотичная песня, известная всему миру, поэтому и был предложен этот вариант. Чтобы когда российский спортсмен выступал, то об этом знали бы все страны. Раз отклонили, то будем искать другой вариант", – сказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.
Она также объяснила, что выбор песни – дело сложное, поскольку разные спортсмены предпочитают разные композиции, пишет РИА Новости.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 года.
Комментарии
Вместо флага нужно использовать путинячий портрэт, а вместо гимна - "семь-сорок". Это и будет отражать сущность эрэфии.
Они слова-то хоть читали, там ни слова нет про Россию.
CAS +
13.03.2021 13:54
- гость -
-------------------
одного поля ягода
Сколько можно уже быть " открытыми к диалогу"? Разрешить нашим спортсменам, что "никак не могут" выступать хоть за какие страны и под любыми флагами. Прекратить платить в МОК, а средства направить в развитии массового спорта в стране. Уже даже не стыдно, а противно, господа!
запретили России использовать "Катюшу"
Наверное за слова: "Пусть он землю бережет родную"
Ну хорошо, давайте используем на Олимпиаде вместо гимна-"Вставай страна огромная!", или "День Победы"!Делов то.
Если бы я решал, то хрен бы спортсмены из путинистана хоть под какую бы агрессивно военную песню вышли.
Только "семь-сорок".
Именно это устроит "первое литсо".
Ну есть же спортивные песни.
Очередной прорыв днища...
Предложить "Вставай страна огромная" при этом выделить слова "с фашистской силой тёмною".Как только и эту песню забанят - раструбить на весь мир что CAS поддерживает фашистов, объявить это причиной выхода из всех спортивных организаций и слать их лесом подальше.
Если б послали Олимпийский комитет после первого звоночка перед РИО, уже б создали свои игры (с блекджеком и....), которые могли б конкурировать со всеми остальными.
Можно мелодию из Тетриса
Предлагаю Русское поле экспериментов. В случае победы наших - пусть все 12 минут песни играют.... )))))
Надо футбольный гимн тогда
.Как только и эту песню забанят - раструбить на весь мир что CAS поддерживает фашистов
----------
Этот бред может только оправдать посадку Навального для граждан скрепостана. Цивилизованные люди над вами посмеются.
Интернационал.
13.03.2021 14:18
ПЕТР
Сколько можно
А вы еще не поняли что у нас не патриотизм , а ненависть и презрение к своей стране взращивают. Посмотрите на молодежь, большинство не уважает свою страну, мягкотелость чиновников перед западом и жестокость к своему народу просто зашкаливает.
13.03.2021 15:18
Агрессивная Реальность
Предложить "Вставай страна огромная" при этом выделить слова "с фашистской силой тёмною"
Да, смысл есть. Фашизм сегодня имеет русофобский окрас
Посмотрите на молодежь, большинство не уважает свою страну
------------
А за что уважать? Расскажите.
13.03.2021 16:10
- гость -
Хорошо смеется тот, кто смеется последний раз.Не упиcайтесь только, цивильные!((