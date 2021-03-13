В Республике Алтай кочегар использовал рабочее помещение в качестве притона

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Горно-Алтайска. Мужчину будут судить за "систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств" и "незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".

Мужчина работал истопником в кочегарке гаражного комплекса. На рабочем месте он трижды предоставлял помещение своим знакомым для употребления наркотиков.

"Кроме того, в сентябре прошлого года на открытом участке местности в селе Майма мужчина собрал верхушечные части и листья дикорастущего растения конопля, которые, положив в полиэтиленовый пакет, увёз на работу, где планировал употребить", – говорится в сообщении регионального МВД.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Новоалтайске сотрудники полиции нашли притон для употребления наркотиков. Его организовал 43-летний местный житель. Притон располагался в квартире одного из домов по улице Военстроя.