В Республике Алтай кочегар использовал рабочее помещение в качестве притона

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Горно-Алтайска. Мужчину будут судить за "систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств" и "незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере".
Мужчина работал истопником в кочегарке гаражного комплекса. На рабочем месте он трижды предоставлял помещение своим знакомым для употребления наркотиков.
"Кроме того, в сентябре прошлого года на открытом участке местности в селе Майма мужчина собрал верхушечные части и листья дикорастущего растения конопля, которые, положив в полиэтиленовый пакет, увёз на работу, где планировал употребить", – говорится в сообщении регионального МВД.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее в Новоалтайске сотрудники полиции нашли притон для употребления наркотиков. Его организовал 43-летний местный житель. Притон располагался в квартире одного из домов по улице Военстроя.
Комментарии
Кочегарка-притон. Хпхахахахаха. Ой не могу. Отстаньте от них. Пусть лучше на угле в подвале собираются.
ребята просто траву покуривали в кочегарки,кому мешали?А звучит то как.И сроки дадут как за разбой.Мда уж.
Вот если бы бухали, молодцы.
А так злодей прям.