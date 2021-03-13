Путин назвал причину, по которой в Крыму провели референдум о присоединении к России

Президент Владимир Путин назвал причину, по которой в Крыму провели референдум по присоединению к России. По его словам, это было необходимо, чтобы предотвратить трагические события, подобные случившимся в Донбассе.

"Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны вот такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма", – цитирует РИА Новости слова президента.

Напомним, что Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали выход из состава Украины и переход к РФ. Многие страны Запада тогда отказались признавать результаты референдума, назвав воссоединение аннексией.