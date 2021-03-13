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Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 60 тысяч долларов

, ИА "Амител"
Стоимость растёт на фоне продажи работы художника Майка Винкельмана, зарегистрированной как NFT
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Курс биткоина впервые в истории превысил отметку в 60 тысяч долларов. По данным биржи Bitfinex, на пике торговли за один BTC давали 60 266 долларов, или более 4,4 млн рублей.

Таким образом, криптовалюте удалось побить предыдущий рекорд конца февраля 2021 года, когда стоимость биткоина впервые превысила 57 тысяч долларов – пик был пройден 22 февраля, после чего началось снижение.

Курс вновь начал расти на фоне новостей вокруг токенов NFT – технологии регистрации произведений искусства на базе криптовалюты Ethereum, которая гарантирует существование только одной подобной работы. 11 марта работа художника Майка Винкельманна, зарегистрированная как NFT, ушла с аукциона Christieʼs за 69,3 млн долларов (более 5 млрд рублей).

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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