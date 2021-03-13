Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни для Евровидения-2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности замены песни белорусской группы "Галасы 3Места", которую ранее отвергли организаторы. По его словам, страну начинают "по всем фронтам поджимать".

"Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", – цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, что организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню от участников из Белоруссии – группы "Галасы ЗМеста". В оргкомитете заявили, что в нынешнем виде композиция "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".

Ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".