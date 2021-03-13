Губернатор Томенко обсудил лучшие муниципальные практики Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в работе форума лучших муниципальных практик городов и районов региона. Главы и представители администраций всех муниципальных образований рассмотрели эффективные способы управления, в том числе во время пандемии.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на собрании рассматривались примеры развития муниципального частного партнерства, опыт реализации соцпроектов в селах, привлечение населения и бизнес-сообщества к развитию общественных пространств и социальной инфраструктуры, роль туризма в повышении конкурентоспособности муниципалитета и особенности заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ.

Томенко подчеркнул роль органов местной власти в решении важных проблем на местах и отметил, что правительство края чутко относится к сложностям, которые возникают у муниципалитета. Отдельно губернатор заметил, что органы местного самоуправления принимали активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и в настоящее время ведут работу по преодолению последствий пандемии.

"Избежать значительно более тяжёлых последствий позволила в том числе и ваша ответственная и продуктивная работа в 2020 году", – подчеркнул Виктор Томенко.