Инфекционист оценил возможность отмены ограничений по COVID-19 в России

Инфекционист Александр Горелов оценил возможность отмены ограничений, введенных в России из-за пандемии коронавируса. По его словам, необходимо дождаться замедления темпа распространения инфекции.

Как пишет "Российская газета", специалист отметил, что иммунитет к инфекции должен сформироваться у 60-70% населения и не важно, произойдет это естественным путем, когда переболеет большинство, или после вакцинации.

"Суть одна – только сформировав популяционный иммунитет, мы сможем надеяться на реальное замедление эпидпроцесса", – заявил Горелов.

Инфекционист добавил, что пока никакой третьей волны коронавируса нет и страна "никак не выберется" из первой. По его словам, в России пока наблюдался осенний подъем инфекции, сейчас идет спад, но до нулевой отметки еще далеко.