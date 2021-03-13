В Евросоюзе задумались о "менее воинственном подходе" к отношениям с Россией

Некоторые высокопоставленные чиновники Европейского союза в частном порядке выступили за "менее воинственный подход" к отношениям с Москвой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, ознакомленный с обсуждениями в ходе ужина у главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В частности, на встрече с Боррелем присутствовал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер, который утверждал, что позиция Евросоюза в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, и ей необходимо двигаться дальше.

Как отмечает издание, такие заявления приводят к разногласиям с представителями других государств ЕС, которые уверены, что действия России во внешней политике только ухудшаются.