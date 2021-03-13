Такой день. Розыск беглого экс-спецназовца и принудительная вакцинация от COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 14 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 2487. Диагноз лабораторно подтвердили ещё у 120 человек, всего в регионе зарегистрировано 45 165 случаев инфекции.

Бывшего спецназовца ГРУ и лидера бандитской группировки Валерия Вобликова объявили в розыск в Алтайском крае и соседних регионах. 5 марта 50-летний экс-силовик сбежал после оглашения приговора по делу об ограблении.

В социальных сетях появилась информация, что сотрудников алтайского АО "Сибирь-Полиметаллы" якобы принуждают в обязательном порядке пройти вакцинацию от COVID-19. Согласно опубликованному в Сети указу, все работники предприятия должны пройти первый этап прививания до 1 апреля.

Поезд наехал на легковой автомобиль в районе посёлка Зерно Рубцовского района. Состав подмял под себя легковушку, которая остановилась на путях, несмотря на запрещающий сигнал.

Руководство парка "Арлекино" на своей странице в Instagram сообщило о запрете на проведение Масленицы на территории парка. Такое решение оправдали "запретом на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий".

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле. Инцидент произошёл на проспекте Строителей возле ТРЦ Galaxy, по нечётной стороне улицы.