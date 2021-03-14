Гололёд и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 14 марта

В воскресенье, 14 марта, в Алтайском крае ожидается сильный гололёд и порывистый ветер, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Дневная температура составит -9...-14 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -10...-12 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 2-7 м/с.