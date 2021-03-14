Власти опровергли запрет на празднование Масленицы в барнаульском парке "Арлекино". Согласно информации, опубликованной в Instagram-аккаунте администрации Ленинского района, письмо имело разъяснительный характер.
В муниципалитете напомнили, что администрация не имеет полномочий в части запрета либо ограничения проведения мероприятий юридическими лицами на территории района. Обычное уведомление направили руководству парка на следующий день после размещения афиши в социальных сетях.
Напомним, что ранее руководство парка "Арлекино" сообщило о запрете на проведение Масленицы на территории парка. Такое решение оправдали "ограничением на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий".
Комментарии
Да уж.
Вы это письмо опубликуйте уже и все станет ясно
Нет письма.
Просто районная администрация разъяснила как делать то-то,то-то и не делать того-то во время проведения в парке массового мероприятия под названием "Масленица".
Блинчики с икрой не пропали?
Суки
Руководство парка привлечь к ответственности за клевету и разжигание антигосударственных настроений.