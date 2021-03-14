Власти опровергли запрет на празднование Масленицы в барнаульском парке "Арлекино". Согласно информации, опубликованной в Instagram-аккаунте администрации Ленинского района, письмо имело разъяснительный характер.

В муниципалитете напомнили, что администрация не имеет полномочий в части запрета либо ограничения проведения мероприятий юридическими лицами на территории района. Обычное уведомление направили руководству парка на следующий день после размещения афиши в социальных сетях.

Напомним, что ранее руководство парка "Арлекино" сообщило о запрете на проведение Масленицы на территории парка. Такое решение оправдали "ограничением на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий".