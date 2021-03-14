"Аватар" Джеймса Кэмерона снова стал самым кассовым фильмом

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар", вышедший в 2009 году, обогнал предыдущего рекордсмена по кассовым сборам – фильм 2019 года "Мстители: Финал". Картине удалось подняться в рейтинге благодаря повторным показам в Китае.

Как сообщает портал LAD Bible, "Аватару" удалось заработать ещё 8,9 млн долларов. В общей сложности кассовые сборы "Аватара" составили 2 798 579 794 доллара, а фильма "Мстители: Финал" – 2 797 501 328 долларов.

Сам Кэмерон объяснят интерес к фильму тем, что затрагиваемые в нем темы до сих пор актуальны. По его словам, люди постоянно сталкиваются с изменением климата и вырубкой лесов, а отношения с природой в "большей опасности, чем когда бы то ни было".