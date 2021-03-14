Юрий Шатунов рассказал об убийстве клавишника "Ласкового мая" на его глазах

Российский певец Юрий Шатунов рассказал об убийстве экс-участника группы "Ласковый май", клавишника Михаила Сухомлинова. Инцидент произошёл осенью 1993 года около дома Шатунова, когда Сухомлинов уже ушёл из коллектива, но всё ещё дружил с вокалистом.

"Утро. Я проснулся, включил клавиши, надел наушники. Мишка собрался, позавтракал, спустился вниз. Два выстрела. Я смотрю в окно, машина отъезжает. Не помню, какого цвета и какие номера", – вспоминает Шатунов в эфире канала "Россия 1".

После этого исполнитель вышел во двор и увидел окровавленное тело друга. По его словам, у него была "вся шея как сито". При этом там была не пуля, а "было два выстрела из дробовика, картечь", подчеркнул музыкант. Шатунов также рассказал, что Сухомлинов умер у него на руках.