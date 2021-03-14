Пострадавшие при крушении военного самолета в Алма-Ате находятся в тяжёлом состоянии

Двоих членов экипажа военного самолета Ан-26, пострадавших при его крушении в Алма-Ате, прооперировали. Военнослужащие находятся в стабильно тяжёлом состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на городское управление здравоохранения.

"Пациенты прооперированы, состояние стабильно тяжёлое, в реанимации", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 13 марта в результате крушения самолета Ан-26 в Казахстане погибли четыре человека. Связь с воздушным судном пропала, когда оно заходило на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находились шесть человек, из которых выжили только двое. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента.