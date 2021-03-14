Число свободных коек для больных ковидом в Алтайском крае не снизилось за неделю

Количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за неделю уменьшилось с 526 до 523, сообщает региональный оперативный штаб.

Суммарно количество мест за минувшую неделю не изменилось и по-прежнему составляет 2366. Из этого следует, что коечный фонд заполнен почти на 78%. Это столько же, как и в прошлый уик-энд.

Напомним, за прошедшие сутки в крае зарегистрировали 117 случаев COVID-19, ещё 13 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 45 282 человек, а количество смертей достигло 2500. Выздоровели за весь период 40 437 человек.