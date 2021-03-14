Свыше 100 площадок примут гостей в Музейную ночь в Алтайском крае

Более 100 площадок примут гостей в традиционную акцию "Ночь музеев" в Алтайском крае, которая пройдёт 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"К проекту присоединятся свыше 100 площадок – все государственные и муниципальные музеи Алтайского края, галереи и выставочные пространства региона", – говорится в сообщении.

С 15 марта по 15 апреля оргкомитет займётся сбором программ участников. Об особенностях формата акции и рекомендациях по соблюдению санитарных норм расскажут позже с учётом эпидобстановки.

Ранее сообщалось, что министр культуры Алтайского края Елена Безрукова проведёт поэтический вечер 19 марта. Чиновница рассказала, что идея встречи родилась спонтанно, и не приурочена к чему-либо.