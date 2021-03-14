Число умерших от ковида в России резко снизилось за сутки

За минувшие сутки в России выявили 10 083 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за время пандемии в стране достигло 4 390 608 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1905), второе место занимает Санкт-Петербург (+937), третье – Московская область (+605). Алтайский край, в котором на 14 марта подтвердили 127 новых случаев инфекции, находится на 20-й строчке.

Из больниц выписали ещё 9 232 пациента, всего выздоровели 3 995 129 человек.

Скончались за последние 24 часа 395 пациентов. Это на 17% меньше, чем днём ранее (475). Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 92 090 летальных исходов среди заражённых коронавирусом.