"Блажь это". Врач развеял миф о вреде салата из помидоров и огурцов

В течение дня человек съедает множество различных продуктов, которые могут находиться в желудочно-кишечном тракте часами и даже сутками. Поэтому можно не бояться и есть огурцы и помидоры вместе, рассказал диетолог Алексей Ковальков на YouTube.

"И вот вы съедаете, а там всё равно всё это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть всё, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землёй", – резюмировал доктор.

Ранее доктор Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. По его словам, для этого достаточно ускорить приход чувства насыщения, съев, например, горсточку отрубей.