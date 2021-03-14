Барнаулец стал фигурантом дела, проехав на угнанной машине несколько метров

Против жителя Барнаула возбудили уголовное дело за угон иномарки Mitsubishi, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Владелец авто едва не остался без машины, после того как отлучился на несколько минут, оставив открытый автомобиль с ключами в замке зажигания без присмотра.

"Проходивший в этот момент подозреваемый увидел оставленные в салоне ключи и решился на угон автотранспорта, — рассказали в полиции. — Однако далеко уехать не удалось, так как машина застряла в сугробе во дворе дома. Заявитель увидел угонщика и вызвал наряд полиции".

За угон 37-летнему жителю краевой столицы грозит лишение свободы сроком до пяти лет.