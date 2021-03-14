Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых"

Лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов выступил с предложением ввести повышенный налог для "подозрительно богатых".
"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, – написал Зюганов в Telegram. – Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".
Такое предложение политик внёс на фоне заявления чиновников о том, что нужно отказать в помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет, которых признают "подозрительно бедными".
Ранее в Минтруде предложили ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом.
По данным "Коммерсанта", пособия планируют не выплачивать семьям с высоким уровнем потребления. Семья, которая имеет, например, несколько домов площадью более 40 квадратных метров, бедной считаться не будет.
Комментарии
есть мнение, что пенсионный фонд перестанет платить пенсии подозрительно долго живущим пенсионерам