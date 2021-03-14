Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых"

Лидер коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов выступил с предложением ввести повышенный налог для "подозрительно богатых".

"Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых". Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции, – написал Зюганов в Telegram. – Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия".

Такое предложение политик внёс на фоне заявления чиновников о том, что нужно отказать в помощи семьям с детьми от 3 до 7 лет, которых признают "подозрительно бедными".

Ранее в Минтруде предложили ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом.

По данным "Коммерсанта", пособия планируют не выплачивать семьям с высоким уровнем потребления. Семья, которая имеет, например, несколько домов площадью более 40 квадратных метров, бедной считаться не будет.