Такой день. Масленица без огня и удвоение убыли населения Алтайского края

В барнаульском Центральном парке прошли традиционные народные гулянья. Люди отметили проводы зимы и окончание масленичной недели, однако чучело сжигать не стали.

Показатель естественной убыли населения Алтайского края по итогам января 2021 года в два раза превысил значение аналогичного месяца 2020 года. Край потерял почти 2,5 тысячи жителей, причём как из-за значительного роста смертности, так и из-за падения рождаемости.

Пассажироперевозчик, обслуживающий автобусный маршрут № 33 (мкр-н Сибирская Долина – ВРЗ) в Барнауле, с 15 марта прекратит свою работу на маршруте. При этом само направление не исчезнет, а стоимость проезда по нему станет ниже.

Алтайский край занял 16-е место среди регионов РФ по росту преступности. В регионе за 2020 год зафиксировали 39 029 преступлений, что 5,3% выше, чем годом ранее.

Дороги на 11 участках улиц алтайского наукограда отремонтируют в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В список попали улицы Советская, Социалистическая, Декабристов, Каховская, Митрофанова, Пригородная и Садовая. Кроме того, в перечень включили переулки Муромцевский и Складской.

13 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки, общее количество летальных исходов выросло до 2500. Об этом сообщает региональный оперштаб. За сутки в лабораториях выявили ещё 117 случаев коронавируса. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 282 человек. Выздоровели 40 437 человек (+85 за сутки).

Численность работников средних и малых предприятий уменьшилась в Алтайском крае. Так, если на 10 февраля были данные о 209 027 трудящихся в секторах малого и среднего предпринимательства, то на 10 марта – о 208 554.