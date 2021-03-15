Усадьбу с мясным цехом продают в Барнауле

Фото: altayrealt.ru

В барнаульском посёлке "Сибирская долина" выставили на продажу усадьбу с мясным цехом, холодильными камерами, собственной скважиной и ёмкостью, вмещающей тонну воды. Хозяин просит за лот 9,9 млн рублей, пишет "Алтайский портал недвижимости".

За эти деньги новому владельцу достанется дом общей площадью 120 квадратных метров. Он сделан из бруса, утеплён и обшит сайдингом. Коттедж находится в 30 метрах от Змеиногорского тракта. Территория наглухо огорожена кирпичным забором и оборудована камерами видеонаблюдения. Площадь участка составляет 7,6 сотки.

Также на территории есть баня, летняя кухня, беседка, гараж 60 кв. м, хозяйственная постройка 30 кв. м, глубинная скважина 150 м, насосная станция и накопительная ёмкость для воды объёмом одна тонна.

Продавец акцентирует внимание на мясном цехе, расположенном в отдельно стоящем здании площадью 50 квадратов.

"Здесь есть всё необходимое оборудование, включая холодильные камеры с разными объёмами и температурами (от 0 до -25 градусов), – уточняет издание. – Также имеется два погреба. Кстати, нынешний собственник готов оказать покупателю помощь с обучением мясному производству".

Напомним, ранее на продажу выставили самый дорогой в Барнауле коттедж. Его стоимость составляет 115 млн рублей. За эти деньги новому владельцу достанется четырехуровневый дом с бассейном, баней и огромной беседкой.