Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье человека

Польский портал Wirtualna Polska назвал три привычки, которые не относятся к вредным, но могут разрушить здоровье человека. В их число вошли сон после обеда, чаепитие и занятия спортом после еды.

Как пишет РИА Новости, после сытного обеда не рекомендуется спать, поскольку сон нарушает процесс пищеварения и осложняет перемещение еды по пищеварительной системе. Это приводит к развитию метеоризма и запоров.

Также после еды стоит отказаться от чая. Напиток затрудняет усвоение некоторых питательных веществ, а у людей со склонностью к анемии чай снижает усвоение железа почти на 90%. При этом чай имеет низкий уровень pH, что негативно влияет на переваривание белков и жиров.

К тому же после еды нужно отказаться от занятий спортом. Интенсивные физические нагрузки не позволяют организму должным образом работать, что может вызвать несварение, боли в желудке, а после – нарушение работы пищеварительной системы.