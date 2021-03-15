Сибирячка забрала из зоопарка пантеру, от которой отказалась мать

В социальных сетях распространяется история сибирячки Виктории, которая забрала из зоопарка детёныша пантеры. Мать животного отказалась его выкармливать.

Виктория – зоолог. Она специализируются на выхаживании кошек. Изначально ей нужно было просто выкормить зверя, но дальнейшая судьба пантеры была не ясна, поэтому девушка решила выкупить котёнка.

Со временем Луна из малышки превратилась в огромную кошку весом более 20 килограммов. Социализироваться ей помог новый друг ротвейлер по кличке Венза. Вместе они делают хозяйку счастливее.

Содержать такого хищника в доме становится тяжело и нужно решать, куда пристроить Луну, но Виктория отмечает, что уже успела подружиться с животным и расставание будет сложным.