Россияне могут лишиться дешёвых игрушек из Китая

Дешёвые игрушки из Китая, которые продают на зарубежных сайтах, могут запретить для ввоза в Россию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии.

По информации издания, с 1 июля 2021 до конца 2022 года ЕЭК предлагает пускать на территорию Евразийского экономического союза только тех продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность товара.

В списке изделий, которых коснутся новые требования, отмечаются куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, а также краски и продукция для карнавалов.

В пресс-службе ЕЭК рассказали, что пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что девятилетний житель Санкт-Петербурга стал одним из победителей детского конкурса рисунков "Давай играть" от IKEA. Мальчик по имени Савва нарисовал голубую собаку-русалку с оранжевым хвостом и в фиолетовой шляпе. По мотивам рисунка компания создаст мягкую игрушку.