Россияне могут лишиться дешёвых игрушек из Китая

Дешёвые игрушки из Китая, которые продают на зарубежных сайтах, могут запретить для ввоза в Россию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссии.
По информации издания, с 1 июля 2021 до конца 2022 года ЕЭК предлагает пускать на территорию Евразийского экономического союза только тех продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность товара.
В списке изделий, которых коснутся новые требования, отмечаются куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, а также краски и продукция для карнавалов.
В пресс-службе ЕЭК рассказали, что пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что девятилетний житель Санкт-Петербурга стал одним из победителей детского конкурса рисунков "Давай играть" от IKEA. Мальчик по имени Савва нарисовал голубую собаку-русалку с оранжевым хвостом и в фиолетовой шляпе. По мотивам рисунка компания создаст мягкую игрушку.
Комментарии
Опять интересные времена настают, обувь и одежда скоро станут роскошью благодаря чипированию, игрушки из железа и дерева и т.д.
ишь удумали чего, в интернетах из Китая напрямую отовариваться, а уважаемых людей торговые центры пустуют, непорядок)))
15.03.2021 09:46
- гость -
в интернетах из Китая напрямую отовариваться
Напрямую, это когда вместо смартфона приходит стакан?
А потом еще у тебя деньги утекают с телефона на какие-то услуги, и ты это сам убрать не можешь.
15.03.2021 09:53
- гость -
15.03.2021 09:46
- гость -
в интернетах из Китая напрямую отовариваться
Напрямую, это когда вместо смартфона приходит стакан?
А потом еще у тебя деньги утекают с телефона на какие-то услуги, и ты это сам убрать не можешь.
чушь не пишите
Понятно кто лоббирует данные законы. Всякие сети с конскими наценками 300%.