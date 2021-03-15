Светофоры отключили на нескольких оживлённых перекрёстках Барнаула

Светофоры отключили на нескольких оживлённых перекрёстках краевой столицы утром 15 марта. Об этом предупреждает пресс-центр мэрии Барнаула. Отключение связано с плановым ремонтом, который проводит Барнаульская сетевая компания.

Так, до 11:00 светофоры не работают на пересечениях улицы Советской Армии с улицей Минской и с проспектом Коммунаров. До 12:00 отключение будет актуальным на пересечениях проспекта Комсомольского с улицами Димитрова, Чкалова и Кирова, а также Малахова и Германа Титова.

В мэрии просят участников дорожного движения быть внимательными на этих участках, соблюдать требования дорожных знаков.