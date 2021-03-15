"Потрясающе красивый". Новый торговый центр с витражными стёклами построят в Барнауле

Постройка торгово-офисного центра из трёх корпусов в проезде Северном Власихинском, 27, начнётся в Барнауле. Собственник решил заранее выставить его на продажу. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

"Вскоре начнётся строительство потрясающе красивого и современного торгово-офисного центра (бизнес-центра), состоящего из трёх корпусов общей площадью около 5700 кв. м в едином стиле. Представленная визуализация не окончательная, в процессе доработки", – пишет автор объявления.

Здание расположится на земельном участке площадью 6,6 тысячи квадратных метров. Фасад здания выполнят из бетона с витражными окнами от пола до потолка.

Будущие арендаторы имеют возможность свободной планировки, а "высокие потолки и витражное остекление" позволят реализовать любые задумки. Отмечается, что помещения можно использовать практически под любой вид деятельности.

Общая стоимость будущего торгового центра оценивается в 72,5 млн рублей. При этом продавец не указывает срок сдачи объекта, но говорит о "высоких темпах строительства".