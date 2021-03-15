Учёные: около половины россиян выработали антитела к коронавирусу

Эксперты завершили очередной этап исследования, который показал, что более чем у половины жителей мегаполисов выработались антитела к коронавирусу. Об этом сообщают "Известия".
Специалисты сделали вывод на основе данных, полученных в Санкт-Петербурге. Исследователи считают, что Северную столицу можно считать модельным городом с точки зрения наличия у жителей антител.
"В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города, у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5% до 59,4%)", – рассказал директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.
Комментарии
Если вспомнить, об этом же писали в ноябре 2020 года.
А как же тогда официальная статистика по заболевшим и умершим от ковида? Власть не желает признать обман населения?
15.03.2021 12:15
Вано
А как же тогда официальная статистика по заболевшим и умершим от ковида? Власть не желает признать обман населения?
Не подумали, что кроме примерно 75 миллионов людей у которых есть антитела, есть 75 миллионов у которых их нет, так что ещё болеть и болеть
15.03.2021 12:33
- гость -
Вано имел ввиду, что это означает, что половина уже переболела, если антитела есть, а по статистике эта цифра гораздо меньше)
зачем тогда нужна добровольно-принудительная вакцинация?
15.03.2021 12:48
- гость -
Ну добровольная точно нужна. Для тех хотя бы, кто на людей без маски в транспорте кидается))
15.03.2021 12:48
- гость -
зачем тогда нужна добровольно-принудительная вакцинация?
Кто кого заставляет? Колхоз дело добровольное. Питер не показатель, нельзя крупные много миллионные города равнять с городами малыми, районными посёлками и деревнями. Зарплата по статистики в Москве и Питере высокая, а у вас, что там в кармане? По статистики вы тоже богач.
15.03.2021 12:53
- гость -
Ну добровольная точно нужна. Для тех хотя бы, кто на людей без маски в транспорте кидается))
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Глупо. Глупо без маски в транпорте ездить. И глуп ваш комментерий.
15.03.2021 12:48
- гость -
зачем тогда нужна добровольно-принудительная вакцинация?
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Для тех, кто не болел и болеть не хочет.