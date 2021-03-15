Учёные: около половины россиян выработали антитела к коронавирусу

Эксперты завершили очередной этап исследования, который показал, что более чем у половины жителей мегаполисов выработались антитела к коронавирусу. Об этом сообщают "Известия".

Специалисты сделали вывод на основе данных, полученных в Санкт-Петербурге. Исследователи считают, что Северную столицу можно считать модельным городом с точки зрения наличия у жителей антител.

"В ходе исследования в период с 21 февраля по 5 марта по выборке, репрезентативной населению города, у 53,4% участников тест на антитела к новому коронавирусу дал положительный результат (разброс значений находится в диапазоне от 47,5% до 59,4%)", – рассказал директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук.