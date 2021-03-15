Специалисты выявили неочевидный фактор, из-за которого повышается риск инсульта

Специалисты Университетской клиники Ренна во Франции изучили пациентов с геморрагическим инсультом и выяснили, что у многих из них наблюдается дефицит витамина C. Об этом сообщает портал SM-News.

Известно, что витамин C играет важную роль в нормализации соединительной функции и поддержании иммунной системы, а теперь специалисты установили, что его недостаток может стать причиной гипертонии.

Французские эксперты считают, что витамин C необходим для предотвращения сердечных заболеваний и инсульта, так как он участвует в регулировании артериального давления. Недостаток витамина может стать причиной патологии. Чтобы этого не произошло, рекомендуется ежедневно употреблять 120 мг этого витамина.

Ранее учёные из Бельгии и Нидерландов провели совместное исследование и выяснили, что дефицит витамина К может приводить к тяжёлому течению коронавируса и внезапной смерти.