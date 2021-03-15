Стали известны имена кандидатов на пост главы Троицкого района

Депутаты Троицкого района Алтайского края во второй раз попытаются выбрать нового главу. 11 февраля не получилось, очередные выборы назначили на 30 апреля, сообщает "Политсибру".

Желающие могли подать заявку на участие с 24 февраля по 10 марта. Кандидатов, которые успели в указанный срок, ждёт проверка документов и собеседование с конкурсной комиссией.

На должность главы района претендуют пять человек:

– Артём Жуков, директор ООО "Наш дом";

– Олег Чигирёв, безработный, в прошлом глава Троицкого района (ушёл по состоянию здоровья в 2017 году);

– Сергей Малых, глава администрации Троицкого сельсовета;

– Игорь Краснов, начальник межрайонного управления Пенсионного Фонда России в Троицком районе;

– Виктор Лаговский, самозанятый.

Ранее amic.ru писал о том, что депутаты не смогли выбрать нового главу. Девять голосов набрала руководитель администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова, но до победы ей не хватило одного голоса.

Последним главой Троицкого района был Андрей Овсянников. В октябре 2020 года он перешёл на пост руководителя Октябрьского района Барнаула, а вскоре ушёл с этой должности по собственному желанию и стал фигурантом уголовного дела.