Возбуждено уголовное дело из-за гибели инспектора ДПС, которого сбил лихач на Toyota

Уголовное дело возбудили в Приморье после ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС. Автоинспектор находился при исполнении. Как сообщается на сайте СКР по Приморскому краю, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека").

По данным следствия, вечером 14 марта Toyota Carina столкнулась с автомобилем марки Toyota Prius, который и совершил наезд на инспектора ДПС. Сотрудник ГИБДД находился при исполнении служебных обязанностей. Инспектор скончался в реанимации.

По данным ТАСС, водители обеих иномарок были трезвы. Стаж вождения 22-летнего уроженца Кемеровской области, который был за рулём Prius, составляет три года. В прошлом году его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в большинстве случаев – скоростного режима.

По предварительной версии, в момент ДТП мужчина ехал с превышением допустимой скорости движения.