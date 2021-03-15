Возбуждено уголовное дело из-за гибели инспектора ДПС, которого сбил лихач на Toyota

Уголовное дело возбудили в Приморье после ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС. Автоинспектор находился при исполнении. Как сообщается на сайте СКР по Приморскому краю, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека").
По данным следствия, вечером 14 марта Toyota Carina столкнулась с автомобилем марки Toyota Prius, который и совершил наезд на инспектора ДПС. Сотрудник ГИБДД находился при исполнении служебных обязанностей. Инспектор скончался в реанимации.
По данным ТАСС, водители обеих иномарок были трезвы. Стаж вождения 22-летнего уроженца Кемеровской области, который был за рулём Prius, составляет три года. В прошлом году его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в большинстве случаев – скоростного режима.
По предварительной версии, в момент ДТП мужчина ехал с превышением допустимой скорости движения.
Комментарии
В прошлом году его 67 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, в большинстве случаев – скоростного режима.
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Ну и какого хрена? Давно было пора прав решить пожизненно. Видно же, что мозг данного водителя не может осилить управление транспортным средством.
Соболезнования родственникам погибшего инспектора.
Самое страшное, что водителю дадут лет 6 максимум...через 4 он выйдет и опять будет гонять... его только могила успокоит
надо менять закон, нарушил три раза- лишать прав, как минимум
15.03.2021 15:29
гость
надо менять закон, нарушил три раза- лишать прав, как минимум
Ну-Ну. У простых людей появится проблема потому как стопудово будет разнарядка на план по лишению и его надо както будет выполнять. А типа такие как этот запросто всё порешают.