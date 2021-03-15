H.E.R., Билли Айлиш и Imanbek. Кто стал лауреатом "Грэмми" в 2021 году

Состоялась 63-я церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми". Награждение прошло без зрителей, а артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом.

Статуэтки распределились следующим образом:

"Песня года" – I Can't Breathe певицы H.E.R.;

"Лучший альбом года" – диск FolkLore певицы Тейлор Свифт;

"Лучший новый исполнитель" – американская рэп-музыкантка Megan Thee Stallion;

"Лучшее исполнение дуэтом или группой" – Леди Гага и Ариана Гранде за совместную песню Rain on me;

"Лучшее R&B исполнение" – Бейонсе за песню Black Parade;

"Лучший вокальный поп-альбом" – Future Nostalgia певицы Дуа Липы.

Целый ряд наград получила американская исполнительница Билли Айлиш. Жюри отметило её в номинации "Лучшая запись года" за песню Everything I Wanted, а также заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде. В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил её брат Финнеас О'Коннелл.

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, получил "Грэмми" в категории "Лучший ремикс". Он стал первым уроженцем Казахстана, который удостоился этой награды.