H.E.R., Билли Айлиш и Imanbek. Кто стал лауреатом "Грэмми" в 2021 году

Состоялась 63-я церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми". Награждение прошло без зрителей, а артисты выступали на пяти сценах, расположенных рядом друг с другом.
Статуэтки распределились следующим образом:
- "Песня года" – I Can't Breathe певицы H.E.R.;
- "Лучший альбом года" – диск FolkLore певицы Тейлор Свифт;
- "Лучший новый исполнитель" – американская рэп-музыкантка Megan Thee Stallion;
- "Лучшее исполнение дуэтом или группой" – Леди Гага и Ариана Гранде за совместную песню Rain on me;
- "Лучшее R&B исполнение" – Бейонсе за песню Black Parade;
- "Лучший вокальный поп-альбом" – Future Nostalgia певицы Дуа Липы.
Целый ряд наград получила американская исполнительница Билли Айлиш. Жюри отметило её в номинации "Лучшая запись года" за песню Everything I Wanted, а также заглавную песню к последнему фильму о Джеймсе Бонде. В номинации "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа" вместе с Айлиш победил её брат Финнеас О'Коннелл.
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, получил "Грэмми" в категории "Лучший ремикс". Он стал первым уроженцем Казахстана, который удостоился этой награды.
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