В Алтайском крае пройдёт онлайн-встреча с литературным критиком Галиной Юзефович

25 марта в библиотеке им. Шишкова состоится онлайн-встреча с известным литературным критиком Галиной Юзефович. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Обзоры современной прозы и статьи о литературной жизни страны Галины Юзефович очень популярны. Также она ведёт подкаст "Книжный базар" на "Медузе" и YouTube-канал "Юзефович". На счету критика три книги: "Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе", "О чём говорят бестселлеры. Как всё устроено в книжном мире" и "Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг", – сказано в сообщении.

У участников встречи есть возможность получить книгу с автографом. Также автору самого интересного вопроса вручат "Таинственную карту" от библиотеки.