ФИФА возбудила дела о допинге в отношении трёх российских спортсменов

ФИФА возбудила дисциплинарные дела, связанные с возможным нарушением антидопинговых правил в отношении трёх российских спортсменов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

"Российский футбольный союз получил из ФИФА информацию о возбуждении дисциплинарных дел, связанных с возможным нарушением антидопинговых правил в 2013 году, в отношении двух футболистов и одной футболистки. При этом речь не идёт об игроках, которые вызывались в национальные сборные", – говорится в сообщении.

В РФС добавили, что до спортсменов довели всю необходимую информацию, а представители союза готовы оказать им юридическую помощь.

Ранее стало известно, что алтайский легкоатлет Сергей Шубенков сдал тест на употребление допинга и получил положительный результат. Сам спортсмен и его тренер эту информацию опровергли.