Первый случай укуса клеща зафиксировали на Алтае

В Новосибирской области зафиксировали первый случай присасывания клеща. Об этом стало известно на оперативном совещании с губернатором, которое прошло 15 марта.

В ведомстве отметили, что житель Новосибирска, которого укусил клещ, приехал с Алтая. Именно там к нему и присосался это паукообразное животное.

Что делать, если вас укусил клещ и где получить помощь, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

А ещё в одном материале из рубрики "Вопрос-ответ" рассказываем о том, где живут клещи, и правда ли, что они нападают на людей, прыгая с деревьев.