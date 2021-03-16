Алтайскую молодёжь приглашают на квиз, посвящённый присоединению Крыма

18 марта в Алтайском крае в онлайн-формате пройдёт квиз "Крымская весна", посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Участие в игре бесплатное, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Квиз организует Краевой дворец молодёжи при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Для участия в игре необходимо собрать группу из 4-6 человек (от 14 до 35 лет), выбрать лидера и придумать название команды. Капитан команды должен заполнить онлайн-заявку. Начало игры запланировано на 15 часов.

Ранее новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введённые из-за событий на Украине. Также Штаты отказываются признавать Крым российским.