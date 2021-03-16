Алтайскую молодёжь приглашают на квиз, посвящённый присоединению Крыма

18 марта в Алтайском крае в онлайн-формате пройдёт квиз "Крымская весна", посвящённый Дню воссоединения Крыма с Россией. Участие в игре бесплатное, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Квиз организует Краевой дворец молодёжи при поддержке управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. Для участия в игре необходимо собрать группу из 4-6 человек (от 14 до 35 лет), выбрать лидера и придумать название команды. Капитан команды должен заполнить онлайн-заявку. Начало игры запланировано на 15 часов.
Ранее новая администрация США отказалась отменять санкции в отношении России, введённые из-за событий на Украине. Также Штаты отказываются признавать Крым российским.
Комментарии
С полезными санкциями вас! И с долларом не по 32 как до Крыма, а по 72!
А это не вовлечение молодежи в политику и не использование ее в своих интересах?!
От 14 лет?!
За вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях или пикетированиях, штрафы для должностных лиц составят от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для юридических лиц – от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
Но это другое...
Но это другое...
Само собой другое. Это "в онлайн-формате". Кто вам не дает собраться, сделать сайт и поиграть в игру "Жизнь отдам за свободу Навального"? Никто не мешает, только ваша собственная лень и образ жизни в стиле бабаягапротив.
хуиз квиз? слабо написать интеллектуально-развлекательная игра, совсем скоро по русски разучатся разговаривать
Обязательно буду отмечать 18 марта крымскую весну. Считаю, что это переломный момент в жизни страны. Именно тогда и началось безумие. Начиная с безобидных приговоров копчёным гусям с последующим раздавливанием их трактором, до чудесных законов, пропаганды, подорожанием продуктов, да и всего, и последующей нищеты.
Блин...ну лично мне крым даром не упал...ни сервиса ни комфорта,да и море так себе...а вот заплатил лично я за него очень дорого....
Я за доллар по 32
За вкусный хамон
За нормальные вина
За доступные комфортные автомобили
За путешествия и отдых в любой понравившейся точке мира....а меня лишили всего этого.....вот тебе крым взамен всего вышеперечисленного...не хочешь-твои проблемы.
Со всем миром разос...ь вот цена крыма