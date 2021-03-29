Как снизить расходы на электроэнергию по ОДН?

Летом 2020-го года некоторые жители Алтайского края неприятно удивились счетам за электроэнергию. В отдельных случаях расходы на общедомовые нужды (ОДН) выросли в несколько раз. В АО "Алтайкрайэнерго", которое обслуживает больше 130 тысяч абонентов в крае, объяснили: причина – в изменениях в законодательстве. В домах, где ведётся безучётное или бездоговорное потребление, у жильцов многоквартирных домов возникает много вопросов к начислению ОДН. В "Алтайкрайэнерго" рассказали, как теперь рассчитывается ОДН, почему сумма меняется от месяца к месяцу и как не платить за недобросовестных соседей.

За небаланс заплатит каждый

С июля 2020-го года больше трети всех жалоб и обращений в "Алтайкрайэнерго" посвящены вопросу ОДН, рассказал заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности компании Евгений Бабичев. Многие жители края просто не поняли, почему вместо десятков рублей стали отдавать за ОДН сотни. В компании развернули масштабную разъяснительную кампанию, как действовать, чтобы избежать некорректных начислений.

"ОДН – это разница (небаланс) между потреблением общедомового счётчика и суммой индивидуальных приборов учёта. Раньше она распределялась не полностью по собственникам квартир, а по установленным нормативам. С 1 июля 2020 года для ресурсоснабжающих организаций это ограничение было снято. Теперь между собственниками распределяется весь объём небаланса, каким бы он ни был", – объяснил Бабичев.

Чтобы разобраться в том, как в квитанции рассчитывают общедомовые нужды, специалист привёл простой и условный пример:

"Например, в доме 10 собственников: девять жилых помещений и одно нежилое. С абсолютно одинаковой площадью. Предположим, за месяц каждый потребил по 100 кВт·ч. А общедомовой счётчик показал 1100 кВт·ч. Тогда каждый должен заплатить за свои 100 кВт·ч, а "остаток" разделится поровну на всех: ещё по 10 кВт·ч за ОДН".

Правда, это идеальный пример. На самом деле плата за общедомовые нужды делится не поровну: ваша доля зависит от площади вашей квартиры.

Сэкономит только внимательный

По словам Бабичева, в среднем в многоквартирных домах Алтайского края доля небаланса составляет 5-10% от всей суммы за электричество: это считается нормой. Но есть и дома, где на ОДН приходится до 50%: жители некоторых городов и райцентров региона жалуются, что вынуждены платить за общедомовые нужды почти столько же, сколько по счётчику.

"Если ОДН слишком большой, жители должны сразу бить тревогу. Значит, кто-то безучётно потребляет электроэнергию либо есть непорядок в передаче показаний. Таких примеров в Алтайском крае мало, они единичные, но они есть", – объяснил Бабичев.

По его словам, только от жителей дома зависит, насколько справедливо и правильно будет рассчитываться ОДН. Мол, там, где все собственники честно и вовремя (до 25 числа каждого месяца) передают показания счётчиков, никаких лишних начислений быть не должно. Если, конечно, кто-то из жильцов не ворует электричество в обход приборов учёта.

"Любой собственник квартиры владеет ещё и частью стен, крыши, лифта и даже электропроводки. Нельзя забывать, что у вас есть полное право подойти и спросить, что там подозрительное сосед делает возле щитка. Например, я дома так и делаю. Ведь если кто-то отбирает энергию без учёта, платить за неё придётся и мне в том числе", – объяснил замгендиректора "Алтайкрайэнерго".